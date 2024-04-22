Лебедев Тихон Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1884 ст.
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1884 ст.
Крещение
?.06.1884 ст.
Бракосочетание
30.06.1902 ст.
Восприемник
28.03.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.163-164 (Рождение №-28м) Крестный сын - Гавриил Никифорович из д.Ключёвка (племянник)
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
06.04.1911 ст.
Дочь: Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1924
Похороны
Неизвестно