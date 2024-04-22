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Лебедев Тихон Леонтьевич

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Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

11.06.1884 ст.

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1884 ст.

Отец: - Леонтий Тихонович

Мать: Лебедева Елизавета Афанасьевна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Крещение
?.06.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.06.1902 ст.

Жена: Лебедева Екатерина Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
28.03.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.163-164 (Рождение №-28м) Крестный сын - Гавриил Никифорович из д.Ключёвка (племянник)
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Сын: Лебедев Иоанн Тихонович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ивановна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
06.04.1911 ст.

Дочь: Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Ивановна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Смерть
После 1924
Похороны
Неизвестно
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