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Лебедева (-) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

01.03.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1902 ст.

Муж: Лебедев Тихон Леонтьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Сын: Лебедев Иоанн Тихонович

Отец ребёнка: Лебедев Тихон Леонтьевич

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
06.04.1911 ст.

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Лебедев Тихон Леонтьевич

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Смерть
01.03.1913 ст.
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
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