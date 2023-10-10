Лебедева (-) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти01.03.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Лебедев Тихон Леонтьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.241-242 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
06.04.1911 ст.
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Лебедев Тихон Леонтьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Смерть
01.03.1913 ст.