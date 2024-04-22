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(Лебедева) Александра Тихоновна

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Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

06.04.1911 ст.

Дата смерти

17.01.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911 ст.

Отец: Лебедев Тихон Леонтьевич

Мать: Лебедева Екатерина Ивановна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Крещение
07.04.1911 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Евдокия Николаевна - крестьянская девица из д.Пустосилово
Смерть
17.01.1912 ст.
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
18.01.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.168-169 (Умершие №-5ж)
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