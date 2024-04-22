(Лебедева) Александра Тихоновна
Место рождения
Дата рождения06.04.1911 ст.
Дата смерти17.01.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.145-146 (Рождение №-29ж)
Крещение
07.04.1911 ст.
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Евдокия Николаевна - крестьянская девица из д.Пустосилово
Смерть
17.01.1912 ст.
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
18.01.1912 ст.
МК 56-13-45 стр.168-169 (Умершие №-5ж)