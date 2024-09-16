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Коротков Иван Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Коротков Пимен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Коротков Антоний Иванович

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коротков Егор Иванович

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Короткова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Коротков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Короткова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Коротков Тихон Иванович

Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна

Смерть
Неизвестно

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