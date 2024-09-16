Коротков Иван Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Коротков Пимен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коротков Антоний Иванович
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Короткова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Коротков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Короткова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Короткова Анна Борисовна
Смерть
Неизвестно