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Короткова Анна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Коротков Антоний Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коротков Егор Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Короткова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Коротков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Короткова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Коротков Тихон Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович

Смерть
Неизвестно

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