Короткова Анна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коротков Антоний Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Короткова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Коротков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Короткова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Коротков Иван Пименович
Смерть
Неизвестно