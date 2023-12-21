Ежов Иоанн Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Иоанн Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1881

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881

Отец: Ежов Никита Матвеев

Мать: Ежова Анна Егорова

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