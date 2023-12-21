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Ежов Иоанн Никитин
Ежов Иоанн Никитин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1881
Пол
Мужской
Отец
Ежов Никита Матвеев
1836 г.р.
Мать
Ежова (Чазова) Анна Егорова
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881
Отец:
Ежов Никита Матвеев
Мать:
Ежова Анна Егорова
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