Волков Кузьма Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Волков Афанасий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гнездилова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан