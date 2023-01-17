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Волков Кузьма Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Волков Афанасий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гнездилова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Татьяна Иосифовна

Смерть
После 1920
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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