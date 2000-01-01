Карп Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1671

Сын: Роман Карпов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1682

Сын: Михаил Карпов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.2 д. 989 РС 1745 Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
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