Роман Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1916
Дата смерти?.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Роман Владимир Пантелеймонович
Отец ребёнка: Роман Пантелеймон Гаврилович
Рождение ребёнка
31.10.1945
Дочь: Просветова Лариса Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Роман Пантелеймон Гаврилович
Смерть
?.04.2001