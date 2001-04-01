Роман Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Ксения Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1916

Дата смерти

?.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Роман Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: Роман Пантелеймон Гаврилович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.10.1945

Дочь: Просветова Лариса Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Роман Пантелеймон Гаврилович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
?.04.2001
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