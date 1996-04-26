Роман Пантелеймон Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Пантелеймон Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1914

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: Роман Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Роман Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: Роман Ксения Кузьминична

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.10.1945

Дочь: Просветова Лариса Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Роман Ксения Кузьминична

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Смерть
26.04.1996
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