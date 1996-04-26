Роман Пантелеймон Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1914
Дата смерти26.04.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Отец: Роман Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Роман Владимир Пантелеймонович
Мать ребёнка: Роман Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
31.10.1945
Дочь: Просветова Лариса Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Роман Ксения Кузьминична
Смерть
26.04.1996