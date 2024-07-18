Базылевич (Юринова) Елена Степановна С 01.05.1900 по 03.06.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Базылевич (Юринова) Елена Степановна

Место рождения

д. Замошенье, Лайкинского с/с

Дата рождения

С 01.05.1900 по 03.06.1903

Дата смерти

17.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
С 01.05.1900 по 03.06.1903

Отец: не указан

Мать: Фёкла

д. Замошенье, Лайкинского с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Базылевич) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Базылевич Иван Николаевич

Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович

Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович

д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Базылевич) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Базылевич Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович

Смерть
17.06.1978
д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области

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