Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Место рожденияд. Замошенье, Лайкинского с/с
Дата рожденияС 01.05.1900 по 03.06.1903
Дата смерти17.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 01.05.1900 по 03.06.1903
Отец: не указан
Мать: Фёкла
д. Замошенье, Лайкинского с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Базылевич) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Базылевич Иван Николаевич
Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович
д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Базылевич) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович
Рождение ребёнка
01.08.1935
Сын: Базылевич Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Базылевич Николай Софонович
Смерть
17.06.1978
д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области