Базылевич Николай Софонович 23.12.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Базылевич Николай Софонович

Место рождения

д. Логуново, Лайкинского с/с

Дата рождения

23.12.1905

Дата смерти

09.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905

Отец: Базылевич Софон /Сафон

Мать: Базылевич Дарья

д. Логуново, Лайкинского с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Базылевич) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Базылевич Иван Николаевич

Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1931

Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна

д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Базылевич) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Базылевич Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна

Смерть
09.02.1975

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