Базылевич Николай Софонович
Место рожденияд. Логуново, Лайкинского с/с
Дата рождения23.12.1905
Дата смерти09.02.1975
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905
Отец: Базылевич Софон /Сафон
Мать: Базылевич Дарья
д. Логуново, Лайкинского с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Базылевич) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Базылевич Иван Николаевич
Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
17.03.1931
Дочь: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна
д. Логуново, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Базылевич) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
01.08.1935
Сын: Базылевич Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Базылевич (Юринова) Елена Степановна
Смерть
09.02.1975