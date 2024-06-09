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Адриан Захарович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Медведев Захар Федорович

Мать: Фекла Савельевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Адриян Захар Федоров нет Фекла Савельева
Бракосочетание
1851

Жена: Васса Петровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1851 О бракосочетавшихся Гремячка 5 69 25А Адреян Захаров нет 19 Захар Федоров 1832 Гремячка Васса Петрова 19 Петр Парфенов 1832 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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