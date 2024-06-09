Адриан Захарович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Медведев Захар Федорович
Мать: Фекла Савельевна
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Адриян Захар Федоров нет Фекла Савельева
Бракосочетание
1851
Жена: Васса Петровна
1851 О бракосочетавшихся Гремячка 5 69 25А Адреян Захаров нет 19 Захар Федоров 1832 Гремячка Васса Петрова 19 Петр Парфенов 1832 Гремячка
Смерть
Неизвестно