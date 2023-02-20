Федора Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Клюйкова Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Катерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фиона Егорова

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Рождение ребёнка
04.05.1843 ст.

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Терентьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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