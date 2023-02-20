Федора Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Дарья Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Клюйкова Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Катерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фиона Егорова
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Рождение ребёнка
04.05.1843 ст.
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Терентьев
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно