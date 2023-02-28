Егор Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Терентий Демидов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Катерина Егорова
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Около 1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федора Никитина
Рождение ребёнка
04.05.1843 ст.
Сын: Иван Георгиев
Мать ребёнка: Федора Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Никитина
Смерть
1853