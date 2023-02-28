Егор Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Терентьев

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Терентий Демидов

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Федора Никитина

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Федора Никитина

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Федора Никитина

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Федора Никитина

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Катерина Егорова

Мать ребёнка: Федора Никитина

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федора Никитина

Рождение ребёнка
04.05.1843 ст.

Сын: Иван Георгиев

Мать ребёнка: Федора Никитина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Никитина

Смерть
1853
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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