Петрова (Петрова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1896
Дата смерти10.06.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896
Отец: Петров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серовский Петр
Рождение ребёнка
1923
Сын: Серовский (Serovskiy) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)
Отец ребёнка: Серовский Петр
с. Убинское, Убинский р-н, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Серовский Петр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Черкасова (Серовская) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Серовский Петр
Рождение ребёнка
08.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серовский Петр
Смерть
10.06.1969
Похороны
Неизвестно