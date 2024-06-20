Петрова (Петрова) Мария Ивановна 10.05.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Петрова) Мария Ивановна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

10.05.1896

Дата смерти

10.06.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896

Отец: Петров Иван

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серовский Петр

Рождение ребёнка
1923

Сын: Серовский (Serovskiy) Николай Петрович (Nikolay Petrovich)

Отец ребёнка: Серовский Петр

с. Убинское, Убинский р-н, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Серовский Петр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Черкасова (Серовская) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Серовский Петр

Рождение ребёнка
08.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серовский Петр

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
10.06.1969
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым

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