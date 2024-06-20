Петров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Петрова) Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Петрова) Евфросиния
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1896
Дочь: Петрова (Петрова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Феолитова (Петрова) Полина (Прасковья) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно