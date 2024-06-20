Петров Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван

Петров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Петрова) Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Петрова) Евфросиния

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1896

Дочь: Петрова (Петрова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Феолитова (Петрова) Полина (Прасковья) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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