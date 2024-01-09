Галыгин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галыгин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Константин

Мать ребёнка: Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Евгений

Мать ребёнка: Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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