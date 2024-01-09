Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1921
Дата смерти26.06.1989
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татарников Юрий
Отец ребёнка: Татарников Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галыгин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галыгин Константин
Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галыгин Евгений
Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович
Смерть
26.06.1989