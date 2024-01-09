Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галыгина (Бабич) Мария Григорьевна

Место рождения

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.08.1921

Дата смерти

26.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1921

Отец: Бабич Григорий Савельевич

Мать: (Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татарников Юрий

Отец ребёнка: Татарников Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Константин

Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галыгин Евгений

Отец ребёнка: Галыгин Дмитрий Иванович

Смерть
26.06.1989

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