Торсунова Домника Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Торсунова Агафия Иванова
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Торсунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Торсунов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно