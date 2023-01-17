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Торсунова Домника Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Торсунова Агафия Иванова

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Торсунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Торсунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Торсунов Парфен Иванов

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Торсунов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Торсунов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Торсунов Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Иван Степанов

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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