Торсунов Парфен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунов Парфен Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Торсунов Иван Степанов

Мать: Торсунова Домника Иванова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Торсунва Аксинья Парфенова

Мать ребёнка: Торсунова Афимия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Афимия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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