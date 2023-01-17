Торсунов Парфен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Торсунва Аксинья Парфенова
Мать ребёнка: Торсунова Афимия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торсунова Афимия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно