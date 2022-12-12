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Торсунов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Торсунов Иван Степанов

Мать: Торсунова Домника Иванова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Торсунов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Торсунова Аксинья Григорьева

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Торсунов Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Торсунов Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Татьяна Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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