Торсунов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Торсунов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Торсунов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Торсунова Аксинья Григорьева
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Торсунов Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Торсунов Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Торсунова Татьяна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно