Торсунова Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Торсунов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Торсунова Аксинья Григорьева
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Торсунов Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Торсунов Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно