Торсунова Татьяна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Татьяна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Торсунов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Торсунова Аксинья Григорьева

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Торсунов Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Торсунов Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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