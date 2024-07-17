Андреева Виктория Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.2005
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.07.2007
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.09.2010
Сын: Андреев Максим Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Петрович