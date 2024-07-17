Андреев Александр Петрович 26.01.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980

Отец: Андреев Пётр Львович

Мать: Андреева Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Виктория Евгеньевна

Бракосочетание
08.11.2005

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2007

Сын: Андреев Иван Александрович

Мать ребёнка: Андреева Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
09.09.2010

Сын: Андреев Максим Александрович

Мать ребёнка: Андреева Виктория Евгеньевна

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