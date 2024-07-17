Андреев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980
Отец: Андреев Пётр Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.2005
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.07.2007
Сын: Андреев Иван Александрович
Мать ребёнка: Андреева Виктория Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.09.2010
Сын: Андреев Максим Александрович
Мать ребёнка: Андреева Виктория Евгеньевна