- Мария -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Орлова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин -
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область