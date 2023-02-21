Орлов Константин - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Константин -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Орлова Анна Константиновна

Мать ребёнка: - Мария -

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Мария -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Мария -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Мария -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: - Мария -

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