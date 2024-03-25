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Соболевский Федор Иванович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Соболевский Иван

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Соболевский Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Соболевский Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Соболевский Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Соболевский Фома Федорович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Соболевский Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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