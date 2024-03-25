Соболевский Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Соболевский Иван
Рождение ребёнка
1792
Сын: Соболевский Петр Федорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Соболевский Иван Федорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Соболевский Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Соболевский Фома Федорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Соболевский Трофим Федорович
Смерть
Неизвестно