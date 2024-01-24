Чукунова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1990
Сын: Скворцов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.?
Сын: Скворцов Антон Алексеевич
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.?
Дочь: Скворцова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно