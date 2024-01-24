Чукунова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукунова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1990

Сын: Скворцов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.07.?

Сын: Скворцов Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.08.?

Дочь: Скворцова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Алексей Алексеевич

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