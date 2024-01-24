Скворцов Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?
Отец: Скворцов Алексей Алексеевич
Мать: Чукунова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ворожцова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ворожцова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Александр Антонович
Мать ребёнка: Ворожцова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ворожцова Ольга