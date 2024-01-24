Скворцов Антон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Антон Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?

Отец: Скворцов Алексей Алексеевич

Мать: Чукунова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Роман Антонович

Мать ребёнка: Ворожцова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Илья Антонович

Мать ребёнка: Ворожцова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Антонович

Мать ребёнка: Ворожцова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворожцова Ольга

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