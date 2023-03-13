Плетнева Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1787
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Плетневъ Петръ
Рождение ребёнка
19.10.1792
Сын: Плетневъ Дмитрий
Отец ребёнка: Плетневъ Петръ
Рождение ребёнка
31.03.1795
Сын: Плетневъ Ефимъ
Отец ребёнка: Плетневъ Петръ
Рождение ребёнка
25.08.1796
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Плетневъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетневъ Петръ