Плетнева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетнева Ирина Иванова

Плетнева Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1787

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Плетневъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1792

Сын: Плетневъ Дмитрий

Отец ребёнка: Плетневъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1795

Сын: Плетневъ Ефимъ

Отец ребёнка: Плетневъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1796

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Плетневъ Петръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетневъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close