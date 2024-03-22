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Плетневъ Петръ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Плетневъ Савелий

Мать: Плетнева Марья Савельева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1787

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1792

Сын: Плетневъ Дмитрий

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1795

Сын: Плетневъ Ефимъ

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1796

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Ирина Иванова

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