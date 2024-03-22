Плетневъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Плетневъ Савелий
Мать: Плетнева Марья Савельева
Рождение ребёнка
24.11.1787
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1792
Сын: Плетневъ Дмитрий
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
31.03.1795
Сын: Плетневъ Ефимъ
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.08.1796
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Плетнева Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Ирина Иванова