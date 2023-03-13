Плетневъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетневъ Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Плетневъ Нефедъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Плетневъ Петръ

Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Плетневъ Василий

Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Копьева Елена

Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Марья Савельева

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