Плетневъ Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Плетневъ Нефедъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Плетневъ Петръ
Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Плетневъ Василий
Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Копьева Елена
Мать ребёнка: Плетнева Марья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Марья Савельева