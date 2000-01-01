Романов Отец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Юлия
Мать ребёнка: Романова Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Лидия
Мать ребёнка: Романова Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Леонид
Мать ребёнка: Романова Елизавета Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно