Власов-Емельянов-Миронов (Васильев) Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения17.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.
Отец: Власов-Емельянов (Михайлов) Филипп Васильевич
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Власов-Емельянов-Васильев (Филиппова) Пераскева Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно