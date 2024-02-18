Власов-Емельянов-Миронов (Васильев) Тимофей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов-Емельянов-Миронов (Васильев) Тимофей Филиппович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.

Отец: Власов-Емельянов (Михайлов) Филипп Васильевич

Мать: Власова-Емельянова (Фаддеева) Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Жена: Архипова Матрона Феодоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Власов-Емельянов-Васильев (Филиппова) Пераскева Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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