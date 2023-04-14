Власов-Емельянов (Михайлов) Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов-Емельянов (Михайлов) Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.

Отец: Власов Василий Михайлович

Мать: Власова-Емельянова Акилина Ивановна

Бракосочетание
19.01.1892 ст.

Жена: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Власов-Емельянов Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1897 ст.

Сын: Власов-Миронов Иоанн (Иван) Филиппович

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1900

Дочь: Власова-Миронова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.

Дочь: Власова-Миронова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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