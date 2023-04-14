Власов-Емельянов (Михайлов) Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.
Бракосочетание
19.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Сын: Власов-Емельянов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
16.08.1897 ст.
Сын: Власов-Миронов Иоанн (Иван) Филиппович
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
27.01.1900
Дочь: Власова-Миронова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.
Дочь: Власова-Миронова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Власова-Емельянова Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно