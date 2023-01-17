Табакаев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения26.12.1899
Дата смерти30.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Табакаев Виктор Константинович
Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безъязыкова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астапенко Капиталина Константиновна
Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табакаев Анинподист Константинович
Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна
Смерть
30.10.1980