Табакаев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабакаев Константин Иванович

Табакаев Константин Иванович

avatar

Место рождения

Шебалино, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

26.12.1899

Дата смерти

30.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Шебалино, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1924

Сын: Табакаев Виктор Константинович

Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потанина Глафира Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безъязыкова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астапенко Капиталина Константиновна

Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табакаев Анинподист Константинович

Мать ребёнка: Потанина Глафира Федоровна

Смерть
30.10.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close