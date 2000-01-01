Астапенко (Табакаева) Капиталина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко (Табакаева) Капиталина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Табакаев Константин Иванович

Мать: Потанина Глафира Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапенко Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапенко Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астапенко Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенко Викентий

Смерть
Неизвестно
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