Астапенко (Табакаева) Капиталина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапенко Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапенко Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астапенко Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астапенко Викентий
Смерть
Неизвестно