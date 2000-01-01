Sumkin (Heikura) Toini Alina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSumkin (Heikura) Toini Alina

Sumkin (Heikura) Toini Alina

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1927

Дата смерти

05.03.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (sumkin) Виктор (Vihtori)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (sumkin) Виктор (Vihtori)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (sumkin) Виктор (Vihtori)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумкин (sumkin) Виктор (Vihtori)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин (sumkin) Виктор (Vihtori)

Смерть
05.03.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close