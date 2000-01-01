Sumkin (Heikura) Toini Alina
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1927
Дата смерти05.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1981