Писарева (Кобзарь) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1934
Дата смерти25.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934
Отец: Кобзарь Иван Николаевич
Мать: Кобзарь Вера
Рождение ребёнка
07.07.1954
Рождение ребёнка
31.03.1956
Сын: Писарев Леонид
Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович
Рождение ребёнка
12.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель трамвая
Смерть
25.08.2002
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кладбище поселка Ленино