Писарева (Кобзарь) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Кобзарь) Надежда Ивановна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

24.11.1934

Дата смерти

25.08.2002

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: Кобзарь Иван Николаевич

Мать: Кобзарь Вера

Рождение ребёнка
07.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович

Рождение ребёнка
31.03.1956

Сын: Писарев Леонид

Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович

Рождение ребёнка
12.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Писарев Иван Фролович

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель трамвая
Смерть
25.08.2002
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Кладбище поселка Ленино
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