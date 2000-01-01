Уляшова (Спиридонова) Матрёна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1912
Дата смерти25.01.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1912
Отец: Спиридонова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уляшов Михаил
Россия
Рождение ребёнка
07.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уляшов Михаил
Смерть
25.01.1994