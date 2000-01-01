Уляшова (Спиридонова) Матрёна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уляшова (Спиридонова) Матрёна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1912

Дата смерти

25.01.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1912

Отец: Спиридонова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уляшов Михаил

Россия
Рождение ребёнка
07.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уляшов Михаил

Смерть
25.01.1994
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