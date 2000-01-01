Уляшов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уляшов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1906

Дата смерти

05.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1937

Сын: Уляшов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Уляшова Матрёна Тимофеевна

Россия
Рождение ребёнка
07.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уляшова Матрёна Тимофеевна

Смерть
05.12.1965
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