Уляшов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1906
Дата смерти05.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1937
Мать ребёнка: Уляшова Матрёна Тимофеевна
Россия
Рождение ребёнка
07.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уляшова Матрёна Тимофеевна
Смерть
05.12.1965