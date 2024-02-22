Тряпкина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тряпкин Михаил
Мать: Тряпкина Анна
Рождение ребёнка
03.01.1947
Дочь: Велькина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
26.02.1958
Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
28.08.1960
Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович