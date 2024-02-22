Тряпкина Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТряпкина Александра Михайловна

Тряпкина Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тряпкин Михаил

Мать: Тряпкина Анна

Рождение ребёнка
03.01.1947

Дочь: Велькина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
26.02.1958

Сын: Велькин Николай Петрович

Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
28.08.1960

Сын: Велькин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Велькин Пётр Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.