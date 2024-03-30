Дергунова Матрена Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Дергунова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
03.01.1849 ст.
Сын: Дергунов Порфирий Филиппович
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Дергунова Лукерья (Гликерия) Филипповна
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Дергунова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
18.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Дергунова Василиса Филипповна
Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно