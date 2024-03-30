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Дергунова Матрена Лаврентьевна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Дергунова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1849 ст.

Сын: Дергунов Порфирий Филиппович

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Дергунова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Дергунова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.04.1858 ст.

Сын: Дергунов Яков Филиппович

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Дергунова Василиса Филипповна

Отец ребёнка: Дергунов Филипп Степанович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Филипп Степанович

Смерть
Неизвестно
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