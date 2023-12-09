Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Глебова (Драгун) Лариса Васильевна
Мать ребёнка: (Драгун) Клавдия Григорьевна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно