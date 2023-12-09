Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Драгун) Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Глебова (Драгун) Лариса Васильевна

Мать ребёнка: (Драгун) Клавдия Григорьевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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