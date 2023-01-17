Васильев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1916

Сын: Васильев Василий Павлович

Мать ребёнка: Васильева Наталья Борисовна

Потросово, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталья Борисовна

Смерть
?.09.1941
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