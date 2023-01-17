Васильев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1916
Сын: Васильев Василий Павлович
Мать ребёнка: Васильева Наталья Борисовна
Потросово, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1941