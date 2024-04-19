Долгова Анна Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1889 по 1893 ст.
Дата смертиПосле 1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Долгова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долгов Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Долгова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Долгова Васса Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Долгов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Долгова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1936