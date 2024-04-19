Долгова Анна Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Анна Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1889 по 1893 ст.

Дата смерти

После 1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1889 по 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Долгова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долгов Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Долгова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Долгова Васса Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Долгов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Долгова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Долгов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Михаил Григорьевич

Смерть
После 1936
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