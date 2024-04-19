Долгов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1887 по 1894 ст.
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1887 по 1894 ст.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Долгова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долгов Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Долгова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Долгова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Долгов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Долгова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Анна Филатовна
Смерть
После 1936