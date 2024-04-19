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Долгов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1887 по 1894 ст.

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1887 по 1894 ст.

Отец: Долгов Григорий Семенович

Мать: Долгова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Долгова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долгов Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Долгова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Долгова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Долгов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Долгова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Долгова Анна Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анна Филатовна

Смерть
После 1936
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