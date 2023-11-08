Полонянкина (Чумакова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1935
Дата смерти12.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1960
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.09.1961
Рождение ребёнка
24.10.1962
Рождение ребёнка
10.04.1966
Ново-Назимово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1988
Ново-Назимово