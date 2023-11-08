Полонянкина (Чумакова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина (Чумакова) Александра Дмитриевна

Полонянкина (Чумакова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1935

Дата смерти

12.01.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Рождение ребёнка
24.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Рождение ребёнка
10.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Ново-Назимово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Смерть
12.01.1988
Ново-Назимово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close