Полонянкин Афанасий Евдоксеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Афанасий Евдоксеевич

Место рождения

Гуляевское Енисейский район

Дата рождения

15.03.1936

Дата смерти

28.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936

Отец: Полонянкин Евдоксей Кириллович

Мать: Полонянкина Анфиса Федоровна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Александра Дмитриевна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонянкина Александра Дмитриевна

Ново-Назимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Александра Дмитриевна

Смерть
28.04.1992
Ново-Назимово
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