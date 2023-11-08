Полонянкин Афанасий Евдоксеевич
Место рожденияГуляевское Енисейский район
Дата рождения15.03.1936
Дата смерти28.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1936
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.03.1960
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
14.09.1961
Рождение ребёнка
24.10.1962
Рождение ребёнка
10.04.1966
Ново-Назимово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1992
Ново-Назимово